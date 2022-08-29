Украина уже не хочет план действий по вступлению в НАТО, нужно только членство — Стефанишина

Август, 29 в 18:19

Потенциальное решение НАТО о плане действий относительно членства для Украины уже не имеет такого значения, как до 24 февраля 2022 года.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года, — пояснила Стефанишина.

Она отметила, что анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны, а также других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса. Кроме того, ее военные сейчас приобретают уникальный опыт военных действий, которого не имеют страны-союзники НАТО.

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— Основные “морковки”, интересные в условиях этой войны возможности, мы могли бы получить исключительно теперь как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальное мы делаем, и это не требует сегодня привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию, — объясняет вице-премьер.

Стефанишина считает, что Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО.

Кроме того, она добавила, что пока не видит смысла серьезно обсуждать возражения России против вступления Украины в НАТО, из-за того что переговоры с Кремлем — неблизкая перспектива, и неизвестно, будут ли эти вопросы вообще предметом переговоров.

– Полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы РФ – и об угрозе со стороны НАТО, и о защите русскоязычного населения, и о многих вещях, которых, собственно, боялись страны Альянса, говоря, что не надо раздражать Россию. Поэтому мы не слишком серьезно относимся к любым заявлениям РФ и готовы будем вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий, – говорит вице-премьер.

Источник: Европейская правда