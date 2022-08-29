Август, 29 в 20:28

Бизнес должен быть не только эффективным, но и социально ответственным и прозрачным. Именно под таким лозунгом работает промышленная группа ViOil, которая даже на фоне войны не прекращает производственный процесс и сохраняет рабочие места более 2 тыс. сотрудников.

Основанная винничанином Виктором Пономарчуком группа компаний ViOil – один из ведущих национальных производителей масложировой продукции, чьи мощности по переработке подсолнечника составляют миллион тонн в год.

Продукция под брендом ViOil поставляется в 60 государств мира, а ее качество и высокие стандарты работы признаны на самом высоком уровне. Так, Винницкий завод группы является не только лидером среди стран Европы по объемам производства на одной площадке, но и входит в число наиболее эффективных предприятий континента.

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В 2015 году промышленная группа ViOil привлекла синдицированный кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере $40 млн.

В 2017 году сотрудничество с международными финансовыми учреждениями было расширено за счет привлечения от синдиката европейских банков, организатором которого выступил ING Bank N.V. из Нидерландов, $80 млн., а комбинат в Виннице лично посетили исполнительный директор ЕБРР в Восточной Европе и официальный представитель учреждения в Украине.

Поскольку ЕБРР кредитует исключительно надежные и прозрачные компании, а финансируемые им проекты должны соответствовать ряду строгих требований и стандартов, такое сотрудничество свидетельствует о признании самого высокого уровня работы промышленной группы ViOil на международном уровне.

В 2018 году синдицированная кредитная линия для финансирования экспортных операций, организованная ING Bank N.V., также была увеличена до $100 млн.

К сожалению, на фоне войны в стране ряд проектов развития, реализовавшихся совместно с европейскими финансовыми структурами, пришлось временно поставить на “стоп”. Однако в группе компаний поддерживают непрерывность производственного процесса и сумели сохранить рабочие места для 2-тысячного коллектива.

Для этого ключевые бизнес-процессы оперативно переформатировали с учетом релокации и дистанционной работы части большой команды ViOil. Кроме того, даже на фоне нарушения экспортной логистики в результате блокады черноморских портов, промышленники выполняют взятые на себя обязательства и не прекращают поставку продукции зарубежным партнерам.

В сложные военные времена группа компаний ViOil продолжает активно поддерживать местные общины. В июле промышленники выделили миллион гривен на ликвидацию последствий российских обстрелов Винницы. А в августе при финансовой и организационной поддержке группы и местных депутатов в регионе состоялся благотворительный спортивный турнир для детей.

Отметим, что промышленная группа ViOil является одним из ведущих производителей растительного масла в Украине.

Фото: ViOil