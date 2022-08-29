В Украину идет резкое похолодание: какой будет погода в начале сентября
В начале сентября в Украине ожидается похолодание, температура воздуха снизится на 3-7 градусов.
По данным Укргидрометцентра, 1 сентября температура ночью будет составлять +11-16, днем +17-22. На юге и востоке ночью +16-21, днем +23-28.
2-3 сентября температура ночью опустится до +5-11, днем будет +16-22. В южных и юго-восточных областях ночью +10-16, днем +20-26, в Крыму ночью +14-19, днем +23-28.
В Киеве 1-4 сентября температура ночью будет колебаться в пределах всего +8-10, днем будет около +20.
Несмотря на это, осень 2022 года в Украине ожидается теплее обычного. По словам синоптиков, это связано с ускорением темпов глобального потепления в последнее десятилетие.
Ожидается, что сентябрь и ноябрь будут достаточно теплыми, хотя не обойдется без качелей, а погода в октябре — характерной для этого месяца.