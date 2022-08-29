В Украину идет резкое похолодание: какой будет погода в начале сентября

Август, 29 в 17:37

В начале сентября в Украине ожидается похолодание, температура воздуха снизится на 3-7 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 1 сентября температура ночью будет составлять +11-16, днем ​​+17-22. На юге и востоке ночью +16-21, днем ​​+23-28.

2-3 сентября температура ночью опустится до +5-11, днем ​​будет +16-22. В южных и юго-восточных областях ночью +10-16, днем ​​+20-26, в Крыму ночью +14-19, днем ​​+23-28.

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В Киеве 1-4 сентября температура ночью будет колебаться в пределах всего +8-10, днем ​​будет около +20.

Несмотря на это, осень 2022 года в Украине ожидается теплее обычного. По словам синоптиков, это связано с ускорением темпов глобального потепления в последнее десятилетие.

Ожидается, что сентябрь и ноябрь будут достаточно теплыми, хотя не обойдется без качелей, а погода в октябре — характерной для этого месяца.