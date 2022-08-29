Зерновой коридор работает: еще три судна вышли из украинских портов
Утром 29 августа из украинских портов в сторону Босфора отправились еще три судна, загруженные агропромышленной продукцией.
Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Турции.
– Отгрузка зерна продолжается в плановом режиме. По состоянию на утро из украинских портов вышли еще три судна с зерном, – говорится в сообщении.
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2022
В Стамбуле 22 июля подписано так называемое зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов с продовольствием из украинских портов, заблокированных РФ после вторжения 24 февраля.
Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.