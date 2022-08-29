Зерновой коридор работает: еще три судна вышли из украинских портов

Август, 29 в 9:01

Утром 29 августа из украинских портов в сторону Босфора отправились еще три судна, загруженные агропромышленной продукцией.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Турции.

– Отгрузка зерна продолжается в плановом режиме. По состоянию на утро из украинских портов вышли еще три судна с зерном, – говорится в сообщении.

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Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2022

В Стамбуле 22 июля подписано так называемое зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов с продовольствием из украинских портов, заблокированных РФ после вторжения 24 февраля.

Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.

Фото: Міністерство інфраструктури