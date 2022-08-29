Август, 29 в 19:30

Российские захватчики пытались наступать и улучшить тактическое положение на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По их данным, на Краматорском направлении попытка продвижения в сторону населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом. Они понесли потери и сбежали.

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В Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк, Бахмут и Кодема. У двух последних также зафиксированы удары российской авиации.

— Силы обороны Украины отбили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема, — отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении наступлением и штурмами противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, но получил отпор и отступил.

Оккупанты также неудачно попытались наступать в сторону Павловки на Новопавловском направлении.

В Славянском направлении армия РФ пыталась улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имела, отошла.

На Южнобужском направлении наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, однако понес потери и ретировался.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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