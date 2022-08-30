Август, 30 в 15:05

Нелегала, который неделю скрывался в кузове с шинами, обнаружили черновицкие пограничники.

Гражданин Сирии незаконно въехал в Украину в прицепе грузового автомобиля, который вез автомобильные шины из Турции.

— При осмотре машины в пункте пропуска Порубное пограничники заметили повреждение тента на прицепе. Он был еще заложен шинами. Прицеп обследовали и обнаружили нелегала, — сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

27-летний мигрант из Сирии планировал попасть в Германию, а документов у него с собой не было.

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Его путешествие из Турции в Украину длилось семь дней. Охранники границы дали мужчине воды и еды, ведь его запасы давно иссякли в пути. Нелегала передали пограничникам Румынии.

7 дней в кузове с шинами: черновицкие пограничники обнаружили нелегала из Сирии / 5 фотографий

Фото: Ирина Тимчишин