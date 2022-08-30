7 дней в кузове с шинами: черновицкие пограничники обнаружили нелегала из Сирии
Нелегала, который неделю скрывался в кузове с шинами, обнаружили черновицкие пограничники.
Гражданин Сирии незаконно въехал в Украину в прицепе грузового автомобиля, который вез автомобильные шины из Турции.
— При осмотре машины в пункте пропуска Порубное пограничники заметили повреждение тента на прицепе. Он был еще заложен шинами. Прицеп обследовали и обнаружили нелегала, — сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.
27-летний мигрант из Сирии планировал попасть в Германию, а документов у него с собой не было.
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Его путешествие из Турции в Украину длилось семь дней. Охранники границы дали мужчине воды и еды, ведь его запасы давно иссякли в пути. Нелегала передали пограничникам Румынии.
7 дней в кузове с шинами: черновицкие пограничники обнаружили нелегала из Сирии / 5 фотографий
Фото: Ирина Тимчишин