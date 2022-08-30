Август, 30 в 15:16

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в июне задержали в Сербии, может получить убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует интернет-издание The Insider, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Бывший генерал СБУ Наумов был задержан в Сербии 7 июня этого года. За контрабанду незадекларированных ценностей ему грозит в этой стране до 12 лет лишения свободы.

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В Украине Наумова подозревают в государственной измене за то, что он, вероятно, предоставлял врагу информацию о Чернобыльской зоне отчуждения. Эти данные помогли войскам РФ быстро захватить Чернобыльскую АЭС после полномасштабного вторжения в Украину.

До назначения в СБУ Наумов руководил госпредприятием Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения, поэтому мог собирать информацию о системах безопасности объектов ЧАЭС, которая составляет государственную тайну.

Уголовным производством по вероятной госизмене Наумова занимается Государственное бюро расследований (ГБР).

– Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя госпредприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в СБУ, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера, — отметило ГБР в ответ на журналистский запрос The Insider.

Учитывая это, Андрею Наумову может грозить экстрадиция в Украину. Однако, по данным журналистов, он может уйти от ответственности и стать участником постановочного судилища над президентом Украины Владимиром Зеленским в РФ.

Как пишет The Insider, Россия готова предоставить Наумову убежище в обмен на показания против украинского лидера. По данным журналистов, экс-генерал может стать одним из ключевых участников так называемого “суда” в роли свидетеля-силовика.

– Высокопоставленный экс-сотрудник СБУ должен заявить “о геноциде мирного населения Донбасса” якобы по приказу Владимира Зеленского, — отмечает издание.

Такие данные обнародовал и шеф-редактор издания Obozrevatel Орест Сохар со ссылкой на собственные источники. Он утверждает, что Наумова сейчас удерживают в исправительной колонии сербского города Ниш, где находится военный аэродром, используемый контингентом РФ. И россияне сейчас торгуются с Сербией по поводу возможной передачи Наумова.

The Insider со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что уже после начала полномасштабной войны Андрей Наумов побывал в Австрии, где встречался с бизнесменом Дмитрием Фирташем, на экстрадиции которого настаивают США. А в Сербии Наумов планировал дать большую взятку, чтобы его не экстрадировали.

Журналисты утверждают, что вопросом возможной передачи Андрея Наумова в РФ занимается министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Недавно он побывал в Москве, где встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Согласно утверждению источников The Insider, вопрос передачи Наумова на этой встрече обсуждался.

Что известно о задержании Наумова в Сербии

Андрей Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. Он пришел работать в спецслужбу после того, как ее возглавил Иван Баканов, недавно уволенный с должности главы Службы безопасности.

Незадолго до начала полномасштабной войны Наумов сбежал из Украины, прихватив большую сумму денег и драгоценности. После бегства он лишился должности и своего генеральского звания.

Журналисты утверждают, что Наумов сначала уехал в Германию, где скрывался. А 7 июня он был задержан на границе Сербии и Южной Македонии. Экс-генерал СБУ пытался незаконно перевезти незадекларированную валюту и драгоценные камни: по меньшей мере €600 тыс., значительную сумму в долларах, изумруды и бриллианты.

Вместе с ним в автомобиле находился предприниматель, гражданин Германии Александр Акст, фигурировавший в журналистских расследованиях по контрабанде в Украине. Оба задержанных находятся в следственном изоляторе Ниш.

Впоследствии Министерство внутренних дел Сербии подтвердило задержание Андрея Наумова.

Источник: The Insider, Telegram-канал Ореста Сохара

Фото: Схемы