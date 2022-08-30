Гауляйтер из Херсона Стремоусов убежал в Воронеже после контрнаступления ВСУ на Юге

Август, 30 в 14:33

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов на фоне анонсированного контрнаступления ВСУ на юге сбежал в РФ.

Об этом сообщает общественный активист и блогер Сергей Стерненко.

В последние дни Стремоусов активно выступал в сепаратистских и российских СМИ, записывая видео якобы из своего рабочего кабинета.

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Предатель утверждает, что контрнаступление ВСУ и уничтожение логистики РФ никак не повлияет на захваченный оккупантами регион, и что Россия в Херсонской области “навсегда”.

Однако Стерненко отмечает, что вид из окон, на фоне которого писал ролики гауляйтер, охватывает Благовещенский собор в Воронеже и местный техникум строительных технологий.

Сам Стремоусов в это время находился в воронежском отеле Marriott, расположенном напротив собора.