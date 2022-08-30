Август, 30 в 8:09

За прошедшие сутки российские захватчики предпринимали активные действия на пяти направлениях фронта, но повсюду после отпора украинских защитников отступали.

Карта боевых действий в Украине на 30.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась.

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Подразделения Вооруженных сил Беларуси ужесточают охрану участка границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении РФ удерживает отдельные подразделения своих Вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Под артиллерийским огнем находились районы населенных пунктов Ободы, Нововасилевка и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении враг боевыми действиями пытается удержать ранее занятые рубежи и не допустить наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии россияне били по районам населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Великие Проходы.

Авиацию оккупанты привлекали для удара возле Гусаровки.

В районе населенного пункта Уды российские войска не смогли улучшить тактическое положение наступательным боем.

После того как Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам огневое поражение, российским военным пришлось отойти.

Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня войска РФ обстреливали районы недалеко от Великой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного на Славянском направлении.

В районе Богородичного украинские защитники уничтожили беспилотник, с помощью которого враг пытался вести воздушную разведку.

Провалилась у оккупантов и попытка штурма в сторону Шнурков.

На Краматорском направлении под обстрелом ствольной и реактивной артиллерии РФ находились районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска.

Вражеская авиация нанесла удары около Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии россияне били около Соледара, Долины, Зайцево и Белогоровки, из авиации – по районам населенных пунктов Соледар и Кодема.

Был ракетный удар пришелся около Константиновки.

ВСУ заставили оккупантов отступить после наступательных боев в сторону Зайцево, Шумов и Кодемы.

На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое.

Разведывали ситуацию оккупанты в сторону Опытного.

Наступление в сторону Марьинки и Новомихайловки у россиян провалилось.

На Новопавловском направлении под вражеским огнем находились территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Чаривное, Полтавка, Малые Щербаки, Зализничное, Новоивановка и Дорожнянка.

Авиационные удары зафиксированы недалеко от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного.

Беспилотник росиийские войска привлекали к воздушной разведке в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении под обстрелами находились районы 19 населенных пунктов.

Вражеский авиаудар зафиксирован около Андреевки.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские разведывательные беспилотники действовали недалеко от Давыдова Брода, Снегиревки и Великого Артакова.

Отошли российские захватчики после неудачного наступления в сторону Потемкино.

Полномасштабная война в Украине длится уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.