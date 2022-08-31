Министры обороны стран ЕС поддержали разработку новой программы учений для ВСУ

Август, 30 в 21:54

Министры обороны стран Европейского Союза дали “зеленый свет” запуску новой учебной миссии для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по результатам неофициальной встречи министров.

— Есть уже много обучающих инициатив, но потребности Украины огромные. Могу сказать, что все страны-члены с этим согласны и поддерживают начало работы, необходимой для определения параметров миссии военной помощи ЕС для Украины, – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что во время встречи речь шла не о принятии решения, а о договоренности о подготовительной работе.

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Она предусматривает проведение консультаций с Украиной, а также определение юридических и операционных параметров программы.

— Понятно, что нам нужно быть быстрыми и амбициозными, продемонстрировать добавленную ценность, гибкость исходя из потребностей украинских Вооруженных сил. И поэтому сегодня министр обороны Украины разъяснил нам перечень тренировочных мероприятий на разных уровнях, на разных временных горизонтах (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных), которые им нужны, – сказал Боррель.