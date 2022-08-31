Министры обороны стран ЕС поддержали разработку новой программы учений для ВСУ
Министры обороны стран Европейского Союза дали “зеленый свет” запуску новой учебной миссии для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по результатам неофициальной встречи министров.
— Есть уже много обучающих инициатив, но потребности Украины огромные. Могу сказать, что все страны-члены с этим согласны и поддерживают начало работы, необходимой для определения параметров миссии военной помощи ЕС для Украины, – сказал Боррель.
Он подчеркнул, что во время встречи речь шла не о принятии решения, а о договоренности о подготовительной работе.
Она предусматривает проведение консультаций с Украиной, а также определение юридических и операционных параметров программы.
— Понятно, что нам нужно быть быстрыми и амбициозными, продемонстрировать добавленную ценность, гибкость исходя из потребностей украинских Вооруженных сил. И поэтому сегодня министр обороны Украины разъяснил нам перечень тренировочных мероприятий на разных уровнях, на разных временных горизонтах (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных), которые им нужны, – сказал Боррель.