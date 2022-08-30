Август, 30 в 13:00

Вооруженные силы Украины могут развить прорыв обороны врага в Херсонской области в победу. А до наступления холодов вполне возможно масштабное контрнаступление украинских войск.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала FreeДом.

– Мы можем развить успех этого прорыва до масштабов ликвидации этой группировки. Как будет выглядеть ликвидация – бегство через Днепр вплавь, через мосты пешком, но без техники, либо они сдадутся, либо погибнут под нашим огнем – это уже выбирать российским войскам. Шанс развить успех в победу на этом направлении у нас есть, — подчеркнул эксперт.

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Жданов добавил, что у ВСУ есть шанс начать масштабное контрнаступление к началу холодов, то есть осенью.

– Я думаю, что лендлиз все-таки стартует. Сейчас уже происходит подготовка судов, которые повезут сюда оружие. А раз морским путем, значит партии будут очень большими. И до наступления холодов мы вполне можем начать масштабное контрнаступление, — рассказал он.

При этом военный эксперт предполагает, что, возможно, украинским войскам будет достаточно осуществить наступление на каком-то одном ключевом оперативном направлении для того, чтобы посыпалась вся оборона оккупантов.

В то же время Жданов заявил, что не стоит недооценивать врага, поскольку РФ собрала на Херсонском направлении достаточно серьезную и наиболее боеспособную группировку войск в количестве около 25 тыс. человек. Агрессор перебросил туда все десантные подразделения, которые сегодня находятся на территории Украины.

Кроме того, в России еще со времен Советского Союза остались миллионы тонн боеприпасов.

– Можно не сомневаться, что у них хватает этого железа. Сейчас, кстати, чем дальше, тем чаще мы будем наблюдать появление старых и немодернизированных образцов вооружения на полях сражений в Украине, — объяснил военный эксперт.

В то же время Жданов отметил, что снижается подготовка личного состава армии РФ, в частности, наблюдается нехватка обученной пехоты.

Накануне стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны врага в Херсонской области, в результате чего 109 полк террористического формирования “ДНР” отошел с позиций, а российские десантники сбежали с поля боя.

Перед этим украинские военнослужащие уничтожили практически все крупные мосты в Херсонской области, отрезав подразделения армии РФ от поставок оружия и подкрепления.

По данным западных СМИ, ВСУ начали подготовку к большому контрнаступлению на юге для освобождения оккупированных территорий. Оно будет включать в себя воздушные и наземные операции.