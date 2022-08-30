Август, 30 в 20:24

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне за независимость.

Так, различия между Украиной и страной-агрессором состоят в следующем:

Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает. Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую. Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля – путь к внутренней дестабилизации. Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве. Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию Боярышника.

Ранее Данилов сообщил, что Россия ведет мощную информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

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По его словам, одним из нарративов российской пропаганды является тезис о том, что мир якобы “устал от войны” РФ против Украины.

Фото: РНБО