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Факты / Украина

Мы боремся за жизнь, а россияне воюют за унитаз: Данилов назвал 5 отличий Украины и РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Мы боремся за жизнь, а россияне воюют за унитаз: Данилов назвал 5 отличий Украины и РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне за независимость.

Так, различия между Украиной и страной-агрессором состоят в следующем:

  1. Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает.
  2. Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую.
  3. Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля – путь к внутренней дестабилизации.
  4. Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве.
  5. Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию Боярышника.

Ранее Данилов сообщил, что Россия ведет мощную информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

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По его словам, одним из нарративов российской пропаганды является тезис о том, что мир якобы “устал от войны” РФ против Украины.

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Фото: РНБО

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