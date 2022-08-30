Мы боремся за жизнь, а россияне воюют за унитаз: Данилов назвал 5 отличий Украины и РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне за независимость.
Так, различия между Украиной и страной-агрессором состоят в следующем:
- Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает.
- Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую.
- Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля – путь к внутренней дестабилизации.
- Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве.
- Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию Боярышника.
Ранее Данилов сообщил, что Россия ведет мощную информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.
Сейчас смотрят
По его словам, одним из нарративов российской пропаганды является тезис о том, что мир якобы “устал от войны” РФ против Украины.
Фото: РНБО