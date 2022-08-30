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Факты / Украина

Вряд ли будет иметь успех: в США прокомментировали указ Путина об увеличении армии РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Вряд ли будет иметь успех: в США прокомментировали указ Путина об увеличении армии РФ
Фото: Depositphotos

В США высказали мнение относительно указа президента РФ Владимира Путина об увеличении российской армии, отметив, что затея “вряд ли будет иметь успех”.

Об этом заявил чиновник Пентагона.

— Россия исторически не достигала целевых показателей численности личного состава, — отметил спикер.

По его словам, любая численность военных, которую РФ соберет к концу года, не сможет увеличить мощь российской армии.

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Напомним, что Россия планирует увеличить численность армии для полномасштабной войны в Украине еще на 90 тыс. человек и использует для этого разные подходы — так называемые добровольческие батальоны и резервные, которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе, чтобы пополнить потери.

Источник: CNN
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