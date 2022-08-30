Ничего не осталось уже, ни воды, ни еды: оккупант паникует из-за оцепления войск РФ на Харьковщине

Август, 30 в 12:20

ГУР опубликовало новый перехваченный разговор россиян, в котором оккупант паникует из-за ситуации на фронте.

— У нас уже ничего не осталось, ни воды, ни еды, — говорит захватчик.

Российский военный, находясь в Харьковской области, говорит, что их ВСУ взяли в кольцо.

На вопрос – взяли ли их в кольцо, оккупант отвечает: “Да. Так и есть”.

Сейчас смотрят

По его словам, ВСУ стоят повсюду вокруг и он опасается уничтожения их 7-й роты. Оккупант говорит, что из этого российского подразделения “вообще никого не осталось”, а комбат скрылся.

Ранее украинская разведка перехватила телефонный разговор боевика террористического формирования “ДНР” и его жены, в котором они обсуждают точные удары ВСУ по складам РФ.

Источник: ГУР Минобороны