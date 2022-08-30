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Факты / Украина

Обсудили ситуацию на фронте и санкции против РФ: Зеленский встретился с сенаторами США

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський та сенатори США
Фото: Офис президента

Во вторник, 30 августа, в Украину прибыли сенаторы США Роберт Портман и Эми Клобучар.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для Украины.

– Подробно обсудили развитие ситуации на фронте. Благодарен Соединенным Штатам за помощь в безопасности! Она должна продолжаться и наращиваться. Это важно для победы Украины, – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что мир должен усиливать санкционную политику в отношении страны-агрессора.

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– Одним из элементов такого давления должно стать введение визовых ограничений для граждан РФ. Чтобы россияне ощутили последствия собственной поддержки агрессии против нашего государства, – добавил президент Украины.

Также сегодня Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Он призвал главу миссии сделать все, чтобы избежать угрозы мирового масштаба на Запорожской АЭС.

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