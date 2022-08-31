Август, 30 в 23:11

В российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, поскольку украинские воины будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 30 августа.

Он напомнил, что в течение дня в Киев прибыла миссия МАГАТЭ, которая должна посетить Запорожскую АЭС.

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– Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и работала в полной мере. К сожалению, Россия не прекращает провокаций как раз в тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию. Но надеюсь, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу, – сказал украинский лидер.

Президент добавил, что ситуация на ЗАЭС, в Энергодаре и окрестных районах остается чрезвычайно угрожающей.

— Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что ночью разговаривал об угрозе на ЗАЭС с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время разговора два президента скоординировали позиции в защите Украины и Европы от российского радиационного шантажа.

Кроме того, Владимир Зеленский в течение дня обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и направление миссии на станцию ​​с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

– Надеюсь, что вместе с международными организациями, со всеми нашими партнерами мы сможем вернуть станцию ​​под полный контроль Украины и заставить Россию забрать всех своих военных, оружие со станции. Нужна немедленная и полная демилитаризация ЗАЭС, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что только Украина может гарантировать, что на Запорожской станции все процессы будут происходить согласно стандартам и под контролем, поскольку России это просто не нужно.

Президент напомнил, что на днях также провел встречу с прибывшими в Киев американскими сенаторами.

— Ключевая тема переговоров – это, конечно, наше взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и необходимые шаги для нашей совместной победы в этой битве за свободу. В частности, обсудили усиление поддержки Украины – финансовой и безопасности, усиление санкций против России – эти санкции должны нарастать, как ком снега, чтобы снести террористический потенциал этого государства, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер отдельно рассказал об обстрелах Украины Россией, когда в течение 30 июня оккупанты жестоко атаковали Харьков, Николаев и другие города. Почти повсюду, подчеркнул президент, враг бил по гражданской инфраструктуре.

— Лишь один российский обстрел Харькова унес сегодня жизни пяти человек, еще 12 ранены. Есть жертвы и в результате других обстрелов… Вечная память всем, чью жизнь унесли оккупанты, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что Вооруженные силы Украины, украинские спецслужбы и разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на украинскую землю.

– По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, – сказал президент.

Владимир Зеленский дал оккупантам выбор: либо сбежать, либо сдаться в плен.

– Других опций мы им не оставляем, – сказал он.

Президент добавил, что активные боевые действия происходят почти по всей линии фронта: как на Юге, так и на Харьковщине и Донбассе.

— Особо хочу сегодня поблагодарить бойцов 56-й и 110-й бригад, проявляющих максимальную стойкость и героизм на Авдеевском направлении. Воинов 53-й и 93-й бригад, защищающих Бахмутское направление, защищающих мужественно, умно, героически, — выделил он украинских воинов.

Президент добавил, что российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа.

— Конец августа – это уже завтра. А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои. Несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и “зеков”, — сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто стойко держится и защищает позиции, а также тех, кто метко уничтожает оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы.

— Также сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее, – сказал он.

Кроме того, президент рассказал, что благодаря работе Верховной Рады в течение 30 июня Украина на шаг приблизилась к таможенному безвизу с ЕС, а значит – к членству в Европейском Союзе.