Попытки нажиться на нуждах обороны Украины будут строго наказываться — Резников

Август, 30 в 23:02

Попытки злоумышленников нажиться на нуждах обороны Украины будут строго наказываться.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в ответ на задержание мошенников, подозреваемых в присвоении средств, предназначенных на закупку бронежилетов для ВСУ.

По словам Резникова, весной компанию, которой владели злоумышленники, министерство уполномочило на предварительные переговоры в Турции.

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В результате был заключен контракт на поставку средств бронезащиты с одной турецкой компанией на сумму свыше €16,6 млн, которая гарантировала поставки бронежилетов в сжатые сроки.

– В тот период Минобороны с целью диверсификации заключило широкий спектр подобных контрактов с производителями и поставщиками в разных странах. Благодаря этому была организована системная ритмичная поставка, которую враг не смог прервать своими ракетными обстрелами. Удалось не только закрыть потребности в бронежилетах и ​​шлемах для армии, численность которой выросла в несколько раз, но и сформировать резервы, – отметил министр.

Еще в апреле упомянутая компания, заключившая аналогичные контракты и на обеспечение Национальной гвардии Украины, нарушила сроки и не выполнила свои обязательства.

Минобороны немедленно приняло предусмотренные законом и контрактами меры с целью возврата средств.

– Согласно процедуре контракта мы обратились в Арбитраж Торгово-промышленной палаты и получили решение в пользу оборонного ведомства. Мы обратились в суд в Турции. Были арестованы банковские счета и активы компании, не выполнившей свои обязательства, — рассказал Резников.

Тогда Министерство связалось с турецкими коллегами, привлекая к процессу посольства Украины в Анкаре и Турции в Киеве. А представители МО дважды ездили в Турцию, чтобы принять соответствующие юридические меры.

Алексей Резников подчеркнул — если вину злоумышленников докажут, они получат длительные сроки заключения. И так будет с каждым, кто пытается воспользоваться уязвимостью Украины и нажиться на этом.