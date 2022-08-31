Август, 30 в 22:14

Вечером 30 августа в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. Воздушная тревога на территории области не была объявлена.

В то же время, секретарь горсовета Анатолий Куртев призвал жителей города срочно перейти к ближайшим укрытиям.

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