В Запорожье прогремели взрывы — что известно
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Вечером 30 августа в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. Воздушная тревога на территории области не была объявлена.
В то же время, секретарь горсовета Анатолий Куртев призвал жителей города срочно перейти к ближайшим укрытиям.
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