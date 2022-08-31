Август, 30 в 22:23

Принятием ряда законов в парламенте Украина приблизилась к членству в Евросоюзе и создала фактически “таможенный безвиз” с государствами ЕС.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 30 июня.

Президент напомнил, что в течение дня Верховная Рада поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих нас к Европейскому Союзу.

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— Как бы ни было сложно – и даже в условиях такой войны – мы шаг за шагом движемся к полноправному членству в ЕС. Только что я подписал эти документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза. Мы сделали это в рекордный срок и совершенно слаженно – все ветви власти, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских дипломатов, чиновников и депутатов, которые обеспечили этот результат.

— Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия, — сказал украинский лидер.

Напомним, в течение 30 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возвращении акциза на горючее, а также приняла в первом чтении законопроект О медиа, который является одним из критериев, необходимых для старта переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз.