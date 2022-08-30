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Факты / Украина

В Украине разрешили смешанные классы для детей с особыми образовательными потребностями и без них

Валентина Чорна, редактор ленты
В Украине разрешили смешанные классы для детей с особыми образовательными потребностями и без них
Фото: Pexels

На период военного положения в Украине разрешено открывать смешанные классы для детей с особыми образовательными потребностями и детей без особых образовательных потребностей.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 30 августа.

— Также разрешено обеспечивать коррекционно-развитые и психолого-педагогические услуги для детей, которые не учатся в указанных учебных заведениях, и привлекать педагогических работников учреждений специального образования к обеспечению психолого-педагогического сопровождения, — говорится в сообщении.

Обучение в школах Украины с 1 сентября 2022 года будет проходить в соответствии с реалиями военного положения.

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Главным условием для того, чтобы школьники вернулись за парты, является наличие надлежащим образом обустроенного укрытия, где смогут находиться дети и учителя во время воздушных тревог.

Как узнать, есть ли в школе укрытие, и можно ли выбрать формат обучения — читайте в нашем материале.

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