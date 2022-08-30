В Украине разрешили смешанные классы для детей с особыми образовательными потребностями и без них
На период военного положения в Украине разрешено открывать смешанные классы для детей с особыми образовательными потребностями и детей без особых образовательных потребностей.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 30 августа.
— Также разрешено обеспечивать коррекционно-развитые и психолого-педагогические услуги для детей, которые не учатся в указанных учебных заведениях, и привлекать педагогических работников учреждений специального образования к обеспечению психолого-педагогического сопровождения, — говорится в сообщении.
Обучение в школах Украины с 1 сентября 2022 года будет проходить в соответствии с реалиями военного положения.
Главным условием для того, чтобы школьники вернулись за парты, является наличие надлежащим образом обустроенного укрытия, где смогут находиться дети и учителя во время воздушных тревог.
Как узнать, есть ли в школе укрытие, и можно ли выбрать формат обучения — читайте в нашем материале.