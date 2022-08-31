Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список Всемирного наследия

Валентина Чорна, редактор ленты
В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список Всемирного наследия
Фото: Depositphotos

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список Всемирного наследия город Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Международные эксперты уже задействованы для того, чтобы внесение Одессы в список могло быть срочно рассмотрено странами-членами Комитета мирового наследия.

Сейчас смотрят

Также организация поможет Украине восстановить музеи Одессы после российских обстрелов. Отмечается, что ЮНЕСКО предоставит:

  • Финансирование восстановления ущерба, нанесенного Одесскому музею изобразительных искусств и Одесскому музею современного искусства с начала войны, а также финансирование работы дополнительных сотрудников для охраны коллекций.
  • Поддержку оцифровки не менее 1 тыс. произведений искусства в Одессе, а также документальной коллекции Одесского государственного архива путем предоставления соответствующего оборудования.
  • Департаменту культуры, религии и охраны архитектурного наследия предоставит новое оборудование Одесской областной администрации для охраны культурных ценностей на местах: защитные панели, мешки с песком, огнетушители, огнеупорные ткани и противогазы.

Также комитету будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Читайте
Украинский борщ внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка