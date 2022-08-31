Август, 30 в 23:54

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список Всемирного наследия город Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Международные эксперты уже задействованы для того, чтобы внесение Одессы в список могло быть срочно рассмотрено странами-членами Комитета мирового наследия.

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Также организация поможет Украине восстановить музеи Одессы после российских обстрелов. Отмечается, что ЮНЕСКО предоставит:

Финансирование восстановления ущерба, нанесенного Одесскому музею изобразительных искусств и Одесскому музею современного искусства с начала войны, а также финансирование работы дополнительных сотрудников для охраны коллекций.

Поддержку оцифровки не менее 1 тыс. произведений искусства в Одессе, а также документальной коллекции Одесского государственного архива путем предоставления соответствующего оборудования.

Департаменту культуры, религии и охраны архитектурного наследия предоставит новое оборудование Одесской областной администрации для охраны культурных ценностей на местах: защитные панели, мешки с песком, огнетушители, огнеупорные ткани и противогазы.

Также комитету будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.