В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список Всемирного наследия
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В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список Всемирного наследия город Одесса.
Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Международные эксперты уже задействованы для того, чтобы внесение Одессы в список могло быть срочно рассмотрено странами-членами Комитета мирового наследия.
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Также организация поможет Украине восстановить музеи Одессы после российских обстрелов. Отмечается, что ЮНЕСКО предоставит:
- Финансирование восстановления ущерба, нанесенного Одесскому музею изобразительных искусств и Одесскому музею современного искусства с начала войны, а также финансирование работы дополнительных сотрудников для охраны коллекций.
- Поддержку оцифровки не менее 1 тыс. произведений искусства в Одессе, а также документальной коллекции Одесского государственного архива путем предоставления соответствующего оборудования.
- Департаменту культуры, религии и охраны архитектурного наследия предоставит новое оборудование Одесской областной администрации для охраны культурных ценностей на местах: защитные панели, мешки с песком, огнетушители, огнеупорные ткани и противогазы.
Также комитету будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.