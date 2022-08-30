Август, 30 в 13:58

Вооруженные силы Украины уничтожили большое количество российских офицеров из командного состава армии РФ. Благодаря этому упал уровень управления в войсках оккупантов.

Как объяснил в эфире телеканала FreeДом военный эксперт Олег Жданов, такие большие потери РФ в полномасштабной войне против Украины обусловлены тем, что россияне воюют устаревшими методами.

– Их так научили, они иначе не умеют. Они окончили военную школу Второй мировой войны. И они воюют в парадигме Второй мировой войны… Категорию младших офицеров – это командир взвода, командир роты, видимо, и командира батальона – мы выбили практически полностью, — отметил он.

По словам Жданова, сейчас вообще непонятно, кто непосредственно руководит солдатами в российских войсках. Эксперт предполагает, что это либо офицеры запаса, либо те, кого командование назначает прямо из рядов военнослужащих.

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Жданов добавил, что ВСУ ликвидировали и большое количество российских офицеров высшего руководящего состава.

– Категорию генералов, полковников, старших офицеров – тоже сильно проредили. Причем мы проредили тех, кто имел опыт управления, военное звено. А штабисты как ходили по паркетам генерального штаба РФ, так и ходят по сей день, — подчеркнул эксперт.

По словам Жданова, сегодня система управления армией РФ находится практически в разваленном состоянии.

Кроме того, несмотря на множество самолетов и вертолетов, у РФ возникла огромная проблема с наличием обученных пилотов.

– Та школа пилотов, те асы, которые устраивали ковровые бомбардировки в Сирии, все они уже “сбиты летчики”, — заявил Жданов.

Он уточнил, что поэтому в РФ досрочно выпустили летные училища и предлагают сейчас курсантам младших курсов подписывать контракт и идти получать навыки в войсках. Именно поэтому, по словам Жданова, российская авиация не является для нас слишком большой проблемой, тем более что ВСУ научились с ней бороться.

По данным украинской разведки, Россия планирует увеличить численность армии для войны против Украины еще на 90 тыс. человек. В то же время моральное состояние военнослужащих в армии РФ снижается, и все меньше желающих вступать в ее ряды.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 47 550 российских оккупантов.