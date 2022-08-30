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Факты / Украина

ВСУ продвинулись вглубь Херсона на 6 км — ISW

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ постепенно продвигаются вглубь Херсонской области, а Россия делает вид, что ничего не происходит.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны.

Эксперты отметили, что Россия делает пренебрежительные заявления о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области, пытаясь сохранить видимость “обширных военных успехов”.

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Западные СМИ уже заявили о ряде деоккупированных населенных пунктов, Украина пока хранит молчание об этом.

По сообщениям аналитиков, российские блогеры пишут, что ВСУ якобы продвинулись вглубь области на 6 км.

Российские военные пытаются перебрасывать через понтонную переправу на север к Херсону новое вооружение, но такой метод снабжения “уязвим для украинских ударов”.

В ближайшие дни логистика РФ, которая зависит от мариупольского железнодорожного транзита, ослабнет. Основные причины — отсутствие электричества, повреждение станционных кранов и наводнения, препятствующие работе железной дороги в Мариуполе.

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Источник: ISW

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