Август, 30 в 9:41

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 47 550 российских оккупантов, за сутки — еще 450.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные также уничтожили семь вражеских танков, 25 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, сбили еще один вертолет и три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 954 (+7);

боевые бронированные машины – 4 294 (+25);

артиллерийские системы – 1079 (+19);

РСЗО – 282 (+3);

средства ПВО – 151 (+2);

самолеты – 234;

вертолеты – 204 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3);

крылатые ракеты – 196;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 217 (+29);

специальная техника – 103 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.