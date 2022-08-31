Август, 31 в 17:40

В настоящее время активных и широкомасштабных наступательных действий армии РФ не предвидится.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире FreeДом.

По его словам, активные боевые действия будут продолжаться на Юге и Востоке Украины. Но ситуация может измениться, ведь несмотря на количественное преимущество армии РФ в вооружении и технике, она не имеет никакой мотивации.

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— Сейчас мы можем говорить об определенном паритете сил и средств, то есть противник, несмотря на количественное преимущество оружия и техники, не имеет мотивации, а имеет большие проблемы с поставками, личным составом из-за большого количества потерь. Потому ситуация может измениться на линии фронта. Как минимум мы можем говорить о том, что активных и широкомасштабных наступательных действий РФ не предвидится, – отметил Грабский.

По его мнению, помощь Украине будет только увеличиваться, тогда как противник лишь уменьшает свою ресурсную базу.

– Статистика свидетельствует о том, что сейчас уже нет такой интенсивности обстрелов, нет наступлений вражеских батальонов тактических групп, а есть отдельные попытки наступления в составе ротных тактических групп и даже отдельных взводов, – добавил Грабский.

Ранее военный эксперт сообщал, что на фронте сохраняется период максимального напряжения, поскольку Украина и Россия не могут изменить тактику своих действий из-за отсутствия существенных преимуществ каждой стороны.