Август, 31 в 8:50

Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Такое разъяснение опубликовал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кроме того, если пенсионер выезжает за границу на постоянное место жительства, то пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом. Для этого необходимо написать соответствующее заявление. Выплаты должны прийти со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.

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Справка. Порядок выплаты пенсий при выезде за границу определен статьями 47, 51 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Согласно закону, пенсия в Украине выплачивается в денежном эквиваленте ежемесячно до 25 числа через отделение Укрпочты или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.