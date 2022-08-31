Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Будет ли Украина выплачивать пенсию тем, кто выехал за границу — разъяснение

Малиновская Ангелина, редактор ленты
пенсія пенсіонери

Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Такое разъяснение опубликовал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кроме того, если пенсионер выезжает за границу на постоянное место жительства, то пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом. Для этого необходимо написать соответствующее заявление. Выплаты должны прийти со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.

Сейчас смотрят

Справка. Порядок выплаты пенсий при выезде за границу определен статьями 47, 51 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Согласно закону, пенсия в Украине выплачивается в денежном эквиваленте ежемесячно до 25 числа через отделение Укрпочты или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.

Читайте
Пенсия военным: как начисляется, размер и все нюансы

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка