Август, 31 в 19:13

Наименьшее, что можно сделать, чтобы россияне почувствовали причастность к войне их государства против Украины — это приостановить упрощенный визовый режим.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина платит чрезвычайно высокую цену – десятки тысяч жизней – за развязанную РФ войну против нашей страны.

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В то же время Европа платит тем, что вводит санкции и принимает беженцев из Украины.

— Усложнение визового режима — наименьшее, что можно сделать, чтобы заставить россиян почувствовать свою причастность к этой войне, — отметил советник руководителя ОП.

Україна платить надзвичайно високу ціну за розв’язану Росією війну – десятками тисяч життів. Європа платить свою ціну, запроваджуючи санкції та приймаючи біженців. Ускладнення візового режиму – найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 31, 2022

Напомним, что Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, облегчающее выдачу шенгенских виз. В то же время полный запрет на выдачу виз не был введен, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

Фото: Михаил Подоляк