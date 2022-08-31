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Факты / Украина

Это наименьшее, что можно сделать: Подоляк об усложнении визового режима с РФ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Это наименьшее, что можно сделать: Подоляк об усложнении визового режима с РФ

Наименьшее, что можно сделать, чтобы россияне почувствовали причастность к войне их государства против Украины — это приостановить упрощенный визовый режим.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина платит чрезвычайно высокую цену – десятки тысяч жизней – за развязанную РФ войну против нашей страны.

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В то же время Европа платит тем, что вводит санкции и принимает беженцев из Украины.

— Усложнение визового режима — наименьшее, что можно сделать, чтобы заставить россиян почувствовать свою причастность к этой войне, — отметил советник руководителя ОП.

Напомним, что Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, облегчающее выдачу шенгенских виз. В то же время полный запрет на выдачу виз не был введен, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

Фото: Михаил Подоляк

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