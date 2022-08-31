Август, 31 в 18:20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эпоха мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер.

— На пути к победе мы будем всегда сталкиваться с тяжелым выбором, и у нас всегда будет соблазн принять полумеры, чтобы найти баланс. Но печальная правда заключается в том, что эпоха мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер, – сказал он на Форуме 2000 в Праге 31 августа.

По его словам, мы должны быть решительными, жесткими, преданными делу, ведь это единственный способ выиграть войну, особенно войну против такой страны как Россия, во главе с президентом Владимиром Путиным.

Кулеба отметил, что если бы ему пришлось столкнуться с ситуацией, когда нужно делать выбор между полумерами, например, по визам, и не введением никаких мер, он предпочел бы не вводить никаких мер.

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— Я предпочел бы потратить больше времени на обсуждение, поиск решения, которым ввести реальную жесткую меру. Это политика, которая приведет нас к победе, – добавил глава МИД.

Кроме того, Кулеба считает, что следует создать специальную программу для солдат РФ, которые отказываются воевать в Украине.