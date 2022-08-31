Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Эпоха мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер — МИД Украины

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эпоха мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер.

— На пути к победе мы будем всегда сталкиваться с тяжелым выбором, и у нас всегда будет соблазн принять полумеры, чтобы найти баланс. Но печальная правда заключается в том, что эпоха мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер, – сказал он на Форуме 2000 в Праге 31 августа.

По его словам, мы должны быть решительными, жесткими, преданными делу, ведь это единственный способ выиграть войну, особенно войну против такой страны как Россия, во главе с президентом Владимиром Путиным.

Кулеба отметил, что если бы ему пришлось столкнуться с ситуацией, когда нужно делать выбор между полумерами, например, по визам, и не введением никаких мер, он предпочел бы не вводить никаких мер.

Сейчас смотрят

— Я предпочел бы потратить больше времени на обсуждение, поиск решения, которым ввести реальную жесткую меру. Это политика, которая приведет нас к победе, – добавил глава МИД.

Кроме того, Кулеба считает, что следует создать специальную программу для солдат РФ, которые отказываются воевать в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка