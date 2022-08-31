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Факты / Украина

Инспекция Запорожской АЭС продлится несколько дней — гендиректор МАГАТЭ

Илья Нежигай, редактор ленты
Инспекция Запорожской АЭС продлится несколько дней — гендиректор МАГАТЭ
Фото: Офис президента

Визит инспекторов из миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию будет длиться “несколько дней”.

Об этом заявил глава делегации ядерного наблюдательного совета ООН Рафаэль Гросси во время беседы с журналистами.

— Миссия займет несколько дней, и если мы сможем установить постоянное присутствие (на ЗАЭС, — Ред.) или продолжение присутствия… тогда она будет продлена. Но этот первый сегмент, так сказать, займет несколько дней, — сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии.

Рафаэль Гросси назвал свою команду “технической миссией”, которая “направлена на предотвращение ядерной аварии”.

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Миссия МАГАТЭ для инспекции Запорожской атомной электростанции прибыла в Украину 30 августа. В этот же день состоялась встреча между Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины попросил делегацию по ядерному надзору ООН провести не только проверку, которая, по его словам, носила бы “тактический” характер, но и реализовать стратегические шаги для предотвращения ядерной катастрофы.

31 августа стало известно, что орган по ядерному надзору ООН уже прибыл в Запорожье, откуда отправится с инспекцией на ЗАЭС.

Ранее украинская компания Энергоатом, регулирующая атомную и ядерную энергетику Украины, заявила, что ожидает демилитаризации Запорожской АЭС по результатам миссии МАГАТЭ.

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Источник: CNN
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