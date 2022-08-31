Август, 31 в 14:33

31 августа ведутся ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, поскольку россияне не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 31.08.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет.

На последнем направлении россияне обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области, а также Дмитровка и Кондратовка Сумской области.

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На Харьковском направлении под огнем ствольной и реактивной артиллерии РФ находились районы населенных пунктов Дуванка, Клиново, Сосновка, Дементиевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Великие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Перемога, Шестаково, Байрак, Норцовка и Шевелевка.

На Славянском направлении подразделения армии РФ в течение суток продолжили обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня у Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья.

Российская авиация нанесла удар неподалеку от Вернополья.

На Краматорском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты били по районам населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка.

Ударам вражеской авиации подверглись территории неподалеку Спорного и Ивано-Дарьевки.

Артиллерию разных типов применили российские захватчики на территории Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцево, Майорска и Кодемы на Бахмутском направлении.

Наступление в сторону Бахмута, Веселой Долины и Зайцево у россиян провалилось, после чего им пришлось отойти.

Продолжаются бои за контроль над селом Кодема в Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Першотравневого, Старомихайловки и Нью-Йорка.

Не увенчалось успехом у российских захватчиков и наступление для улучшения тактического положения в сторону Красногоровки и Марьинки.

Под обстрелами оккупантов находились районы возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного на Новопавловском направлении.

Линию столкновения на Запорожском направлении российские войска обстреляли из танков, реактивной и ствольной артиллерии.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ перегруппировывает части и подразделения 3 армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области, чтобы возобновить наступление.

Военная и гражданская инфраструктура в течение суток находилась под обстрелом в районах 23 населенных пунктов на Южнобужском направлении.

Для ударов по району Андреевки и урочища Плотницкого оккупанты привлекали накануне авиацию.

Потери РФ на 31 августа 2022

личного состава – около 47 900 (+350),

танков ‒ 1 974 (+20),

боевых бронированных машин ‒ 4 312 (+18),

артиллерийских систем – 1 091 (+12),

реактивных систем залпового огня – 285 (+3),

средств противовоздушной обороны – 152 (+1),

самолетов – 234,

вертолетов – 204,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 849 (+2),

крылатых ракет – 196,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 236 (+19),

специальной техники – 103.

Полномасштабная война в Украине длится уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.