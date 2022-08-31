Карта боевых действий на 31.08.2022 – ситуация на фронте
31 августа ведутся ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, поскольку россияне не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 31.08.2022
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет.
На последнем направлении россияне обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области, а также Дмитровка и Кондратовка Сумской области.
На Харьковском направлении под огнем ствольной и реактивной артиллерии РФ находились районы населенных пунктов Дуванка, Клиново, Сосновка, Дементиевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Великие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Перемога, Шестаково, Байрак, Норцовка и Шевелевка.
На Славянском направлении подразделения армии РФ в течение суток продолжили обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня у Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья.
Российская авиация нанесла удар неподалеку от Вернополья.
На Краматорском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты били по районам населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка.
Ударам вражеской авиации подверглись территории неподалеку Спорного и Ивано-Дарьевки.
Артиллерию разных типов применили российские захватчики на территории Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцево, Майорска и Кодемы на Бахмутском направлении.
Наступление в сторону Бахмута, Веселой Долины и Зайцево у россиян провалилось, после чего им пришлось отойти.
Продолжаются бои за контроль над селом Кодема в Донецкой области.
На Авдеевском направлении армия РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Першотравневого, Старомихайловки и Нью-Йорка.
Не увенчалось успехом у российских захватчиков и наступление для улучшения тактического положения в сторону Красногоровки и Марьинки.
Под обстрелами оккупантов находились районы возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного на Новопавловском направлении.
Линию столкновения на Запорожском направлении российские войска обстреляли из танков, реактивной и ствольной артиллерии.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ перегруппировывает части и подразделения 3 армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области, чтобы возобновить наступление.
Военная и гражданская инфраструктура в течение суток находилась под обстрелом в районах 23 населенных пунктов на Южнобужском направлении.
Для ударов по району Андреевки и урочища Плотницкого оккупанты привлекали накануне авиацию.
Потери РФ на 31 августа 2022
- личного состава – около 47 900 (+350),
- танков ‒ 1 974 (+20),
- боевых бронированных машин ‒ 4 312 (+18),
- артиллерийских систем – 1 091 (+12),
- реактивных систем залпового огня – 285 (+3),
- средств противовоздушной обороны – 152 (+1),
- самолетов – 234,
- вертолетов – 204,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
- крылатых ракет – 196,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 236 (+19),
- специальной техники – 103.
Полномасштабная война в Украине длится уже 189-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.