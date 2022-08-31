Август, 31 в 19:17

Российские военные хотят убежать с войны в Украине, чтобы остаться живыми.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Оккупант, воюющий в селе Малая Комышеваха на Харьковщине, пожаловался на безразличие своего командования и признался, что у его подразделения нет ресурсов для наступления.

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– У нас ни прикрытия, ничего. Вывести нас не могут, короче. Комендатура, бл*ть, говорит: х*й вам, идите воюйте. Но при удобном случае лучше домой свалить, бл*ть, живым вернуться, — сказал он.

По словам военного РФ, в подразделении произошла ситуация, в которой россиянин застрелил своего же побратима.

— Сегодня капитан утром строил там, типа “вы нам на*уй не нужны”. Ситуация с нашим произошла, печень прострелили, человек умер в грязи, на*уй. Один другого застрелил. Той ночью в линию сидим без прицела ночного. А капитан с тремя прицелами, бл*ть. Каждый день пьяный ходит, баллады рассказывает, какой он крутой тип. Нам наступать нечем и х*й знает, сколько здесь еще сидеть, — сказал оккупант.