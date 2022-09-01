Август, 31 в 21:50

Россия хочет уничтожить один из главных исторических памятников Мариуполя и Украины – курган Дед.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он напомнил, что курган Дед это раскидистый холм, имеющий современную высоту в шесть метров, а его диаметр достигает 70 метров.

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— Курган Дед датируют 5 тысячелетием до н.э., то есть он гораздо старше города и является ровесником Пирамида Египта. В советское и постсоветское время власть, родившая пророссийские настроения, его повредила. Только в прошлом году вместе с историческим советом было принято решение о его консервации и сохранении, – рассказал Андрющенко.

Однако Движение сопротивления в Мариуполе передало копии документов, свидетельствующих о застройке в месте нахождения полностью уничтожающего кургана. За уничтожение кургана отвечает застройщик Ящук Донат Всеволодович из Ростовской области.

– Это еще одно преступление против человечества со стороны России. Так уничтожается История Украины. Так уничтожается история мира. Необольшевистский фашизм России на марше, – добавил Андрющенко.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что оккупанты строят бетонные курятники под видом многоэтажек.

Кроме того, в июле стало известно, что российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе раздают воду, смешанную с фекальным веществом.

Источник: Андрющенко Time