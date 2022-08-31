Август, 31 в 18:16

Российская оккупационная администрация намеренно затягивает время для попадания миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что оккупанты планируют допустить миссию в Энергодар только после прохождения “контроля” в общей очереди в четверг, 1 сентября.

Оккупанты отказываются предоставить “спецпропуск”, фактически создавая искусственные препятствия для допуска.

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— Российские военные сознательно угрожают участникам миссии обстрелами, обвиняя в этом украинские Вооруженные силы. Вокруг участников миссии царит атмосфера страха. Это влияет на время пребывания и качество работы миссии в Энергодаре, а также на беспристрастность и независимость участников. Мягкость международных институтов позволяет РФ все больше повышать градус напряжения вокруг крупнейшей атомной станции в Европе, – написал Лубинец.

Уполномоченный ВР выразил надежду, что все действия оккупантов будут отражены в отчете МАГАТЭ.

В то же время глава миссии Рафаэль Гросси уверен, что визит на ЗАЭС может быть выполнен безопасно.

— Мы не можем гарантировать, что Российская Федерация не предложит организовать выезд участников миссии МАГАТЭ через процедуру фильтрации, под которую по “общим правилам” ежедневно попадают тысячи украинских граждан, желающих покинуть оккупированную территорию, — добавил Лубинец.

Ранее Гросси сообщил, что визит инспекторов с миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ​​будет длиться несколько дней.