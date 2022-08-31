Август, 31 в 17:35

Требования российского руководства продолжать подготовку к проведению псевдореферендума в Херсонской области вызывают панику у оккупантов.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

— Требования Москвы к Херсонской оккупационной власти — продолжать подготовку к проведению так называемого “референдума”, вызывают у последних уныние, переходящее в панику. Поддержки населения нет, комиссии в приличном объеме сформировать не могут и совершенно отсутствует понимание, сколько избирателей хотя бы примерно сегодня находится в области. Даже для создания картинки в ближайшее время возможностей на самом деле нет, — написал он.

Соболевский отметил, что большинство граждан не поддались российской пропаганде, поэтому собираются бойкотировать это “шоу”.

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— Правду об этом доносить наверх боятся, так что продолжают рапортовать об успешной интеграции Херсонщины в систему “русского мира”, хотя и понимают, чем все закончится. А тут еще и ВСУ, – добавил Соболевский.

Отметим, что россияне планируют провести псевдореферендумы для “присоединения захваченных территорий” в состав России.

Мероприятие оккупанты запланировали на 11 сентября, однако, по данным ISW, оккупантам вряд ли удастся воплотить свои планы из-за критически низкого уровня поддержки.