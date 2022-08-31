Еще один беглец. Запорожский коллаборант Балицкий перебрался в Крым
Запорожский коллаборант Евгений Балицкий обнародовал видеообращение, в котором заявил, что бежал во временно оккупированный Крым.
Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале, но сразу же удалил его.
Сейчас смотрят
Он сообщил, что будет “руководить” временно оккупированной территорией Запорожской области из АР Крым из-за “семейных обстоятельств”.
Предатель добавил, что у оккупационных властей все идет по плану, в частности, подготовка к псевдореферендуму.
Накануне стало известно, что херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов на фоне анонсированного контрнаступления ВСУ на юге сбежал в РФ.
Фото: Евгений Балицкий