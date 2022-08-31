Еще один беглец. Запорожский коллаборант Балицкий перебрался в Крым

Август, 31 в 12:22

Запорожский коллаборант Евгений Балицкий обнародовал видеообращение, в котором заявил, что бежал во временно оккупированный Крым.

Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале, но сразу же удалил его.

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Он сообщил, что будет “руководить” временно оккупированной территорией Запорожской области из АР Крым из-за “семейных обстоятельств”.

Предатель добавил, что у оккупационных властей все идет по плану, в частности, подготовка к псевдореферендуму.

Накануне стало известно, что херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов на фоне анонсированного контрнаступления ВСУ на юге сбежал в РФ.

Фото: Евгений Балицкий