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Факты / Украина

Еще один беглец. Запорожский коллаборант Балицкий перебрался в Крым

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Еще один беглец. Запорожский коллаборант Балицкий перебрался в Крым

Запорожский коллаборант Евгений Балицкий обнародовал видеообращение, в котором заявил, что бежал во временно оккупированный Крым.

Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале, но сразу же удалил его.

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Он сообщил, что будет “руководить” временно оккупированной территорией Запорожской области из АР Крым из-за “семейных обстоятельств”.

Предатель добавил, что у оккупационных властей все идет по плану, в частности, подготовка к псевдореферендуму.

Накануне стало известно, что херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов на фоне анонсированного контрнаступления ВСУ на юге сбежал в РФ.

Фото: Евгений Балицкий

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