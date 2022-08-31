Август, 31 в 20:46

Соединенные Штаты готовят новые пакет военной помощи для Украины, объявление которого следует ожидать в ближайшие дни.

Об этом 31 августа заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время пресс-брифинга.

— Мы … выделили более $13 млрд помощи на обеспечение безопасности украинских Вооруженных сил, и мы будем продолжать это делать. И в ближайшие дни будет объявлено о будущей помощи в сфере безопасности, — сказал он журналистам.

Джон Кирби не привел никаких подробностей касательно следующего пакета помощи Киеву от Вашингтона.

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В прошлую среду, на День Независимости, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере $2,98 млрд.

На данный момент со стороны США Украине была предоставлена помощь на сумму около $13 млрд, если считать с момента вторжения Российской Федерации на украинские территории. Кроме того, с начала войны США предоставили $7 млрд в виде грантов для прямой бюджетной поддержки и более $1,5 млрд гуманитарной помощи для Украины и украинских беженцев, сказал Джон Кирби в комментарии CNN.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует в ближайшее время объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины и назначить командующего этой миссией, что возьмет ответственность за поставку помощи и подготовку украинских военных.