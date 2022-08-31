Август, 31 в 20:14

Во временно оккупированном Россией городе Мелитополь Запорожской области раздалось около 10 взрывов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, вероятно, силы сопротивления уничтожили военную базу захватчиков.

– Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику, – отметил Федоров.

По предварительной информации, взрывы сначала услышали жители южных улиц, а затем весь город. Сейчас идет сбор более подробной информации.

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Напомним, что 30 августа возле временно захваченного города Мелитополь украинские партизаны взорвали оккупантов, которые поехали посмотреть на пожар на складах с боеприпасами. Это произошло в поселке Михайловка.

Фото: Городской совет Мелитополя