Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В районе расположения вражеской техники под Мелитополем раздалось 10 взрывов – мэр

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Мелітополь

Во временно оккупированном Россией городе Мелитополь Запорожской области раздалось около 10 взрывов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, вероятно, силы сопротивления уничтожили военную базу захватчиков.

– Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику, – отметил Федоров.

По предварительной информации, взрывы сначала услышали жители южных улиц, а затем весь город. Сейчас идет сбор более подробной информации.

Сейчас смотрят

Напомним, что 30 августа возле временно захваченного города Мелитополь украинские партизаны взорвали оккупантов, которые поехали посмотреть на пожар на складах с боеприпасами. Это произошло в поселке Михайловка.

Читайте
Готовятся к выбросам радиации на ЗАЭС: оккупанты завезли в Мелитополь химические лаборатории

Фото: Городской совет Мелитополя

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка