Август, 31 в 23:56

Инспекция МАГАТЭ, которая должна посетить Запорожскую АЭС, прибудет на станцию ​​1 сентября, несмотря на попытки Российской Федерации помешать этому визиту.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

— Миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси 1 сентября должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию ​​для оценки ситуации на станции и установления постоянного представительства. Согласуется маршрут обхода станции с акцентированием представителей МАГАТЭ на объектах, потерпевших поражение в результате обстрелов, — сообщили разведчики.

На данный момент возможность прибытия на станцию ​​инспекторов по ядерному надзору ООН постоянно усложняется деструктивными действиями со стороны оккупационной администрации города-спутника станции Энергодара и самой станции.

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– В частности, не прекращаются провокативные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ, – сообщили в ГУР.

При этом в отношении сотрудников станции оккупанты совершают сокрушительные репрессии, сообщили в военные разведке.

— Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно “благонадежными”, исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны. Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами и специально подготовленная “массовка”, должны создать у членов Миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов. Пока с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для Кремля “картинки”, — говорится в сообщении ГУР.

В Главном управлении разведки призвали мировое сообщество, а также все авторитетные международные организации и правительства содействовать эффективной и объективной работе Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

— В ходе ее работы должны быть выяснены все обстоятельства, которые привели к возникновению опасной ситуации, способной привести к аварии на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Миссия МАГАТЭ на станции должна завершиться созданием постоянного представительства организации на ЗАЭС, говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что территория станции должна быть немедленно демилитаризована, после чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищен транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты.

Ранее глава инспекторской делегации и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия на Запорожской АЭС будет держать несколько дней.

Миссия МАГАТЭ для инспекции Запорожской атомной электростанции прибыла в Украину 30 августа. В этот же день состоялась встреча между Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины попросил делегацию по ядерному надзору ООН провести не только проверку, которая, по его словам, носила бы “тактический” характер, но и реализовать стратегические шаги для предотвращения ядерной катастрофы.

31 августа стало известно, что орган по ядерному надзору ООН уже прибыл в Запорожье, откуда отправится с инспекцией на ЗАЭС.

Ранее украинская компания Энергоатом, регулирующая атомную и ядерную энергетику Украины, заявила, что ожидает демилитаризации Запорожской АЭС по результатам миссии МАГАТЭ.

Источник: ГУР

Фото: Rafael MarianoGrossi