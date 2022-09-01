Август, 31 в 23:02

Протяженность линии фронта на украинской земле составляет 2,5 тыс. км.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной конференции Forum 2000 в Праге.

Он отметил, что в войне против Украины российские войска применяют все возможные виды вооружения, кроме оружия массового поражения.

Сейчас смотрят

– Активные боевые действия с применением всех возможных видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров. Представьте этот масштаб! Это как дорога от Киева в Прагу. Россия бросает на фронт все, что у нее есть. А у нее осталось очень много оружия и снарядов еще со времен Советского Союза, – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты не сдерживают себя нормами каких-либо конвенций и даже элементарной человечности.

– Они жестоко обстреливают наши города из артиллерии. Каждый день и каждую ночь люди гибнут от этих страшных обстрелов, от ракетных, авиационных ударов. Массовый террор против людей на оккупированной территории достиг уровня, который Европа видела только во время Второй мировой войны от нацистов, – сказал президент.

Также Зеленский заявил, что мир должен наказать Россию за радиационный шантаж на Запорожской АЭС.

Благодаря санкциям, все потенциальные государства-агрессоры в мире должны увидеть, что цена таких действий будет неподъемной для шантажиста.