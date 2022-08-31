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Факты / Украина

С боеприпасами к артиллерии: Швеция предоставит седьмой пакет военной помощи Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
С боеприпасами к артиллерии: Швеция предоставит седьмой пакет военной помощи Украине
Фото: Depositphotos

Швеция предоставит Украине седьмой пакет военной помощи, который включает артиллерийские боеприпасы на сумму 500 млн шведских крон (около $47 млн).

Об этом министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в Twitter. Она отметила, что это не последний пакет помощи Украине.

По словам чиновницы, в стране также рассмотрят вопросы поставок украинской армии САУ Archer и ПЗРК RBS 70.

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— Правительство представляет седьмой военный пакет для Министерства обороны Украины с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 млн шведских крон. Это не последний пакет. Управление по материальному обеспечению Швеции и Вооруженные силы определят возможность предоставления шведских самоходных артиллерийских установок Archer, переносных зенитно-ракетных комплексов RBS70 и другой помощи. Швеция выступает на стороне Украины, – подчеркнула Линде.

Ранее стало известно, что Швеция планирует помочь Украине в обеспечении экспорта продовольствия по сухопутному “зерновому коридору”. Для этого правительство привлечет экспертов по логистике.

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