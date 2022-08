Швеция предоставит Украине седьмой пакет военной помощи, который включает артиллерийские боеприпасы на сумму 500 млн шведских крон (около $47 млн).

Об этом министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в Twitter. Она отметила, что это не последний пакет помощи Украине.

По словам чиновницы, в стране также рассмотрят вопросы поставок украинской армии САУ Archer и ПЗРК RBS 70.

???????? Gov presents 7th military package to ???????? @DefenceU w/ SEK 500 M worth of artillery ammunition. This is not last package. ???????? Defence Materiel Administration (FMV) & Armed Forces will evaluate possibility to provide ???????? artillery Archer, air-defence RBS70 & more. ???????? stands with ????????

— Ann Linde (@AnnLinde) August 31, 2022