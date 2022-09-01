За радиационный шантаж на ЗАЭС: Зеленский требует санкции против Росатома

Август, 31 в 21:52

Мир должен наказать Россию за попытки повторить Чернобыльскую катастрофу, пока не поздно, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной конференции Forum 2000 в Праге.

– За радиационный шантаж на Запорожской АЭС Росатом и вся атомная отрасль России должны получить блокирующие санкции. Благодаря санкциям все потенциальные государства-агрессоры в мире должны увидеть, что цена радиационного шантажа будет неподъемной для шантажиста, – подчеркнул глава государства.

По его словам, к сожалению, уже введенные мощные санкции еще не разрушили потенциал государства-террориста, поэтому нужны новые санкционные пакеты от всех без исключения.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты планируют допустить миссию в Энергодар только после прохождения “контроля” в общей очереди в четверг, 1 сентября.

По его словам, россияне отказываются предоставить “спецпропуск”, фактически создавая искусственные препятствия для допуска.