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Факты / Украина

Жданов объяснил, может ли Украина иметь союз со странами НАТО, находясь вне Альянса

Илья Нежигай, редактор ленты
Жданов объяснил, может ли Украина иметь союз со странами НАТО, находясь вне Альянса

Украина может иметь военно-политические союзы с любыми странами-членами НАТО, не входя при этом в сам Северноатлантический альянс.

Об этом полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем Youtube канале.

Его спросили, может ли Украина иметь союзников из числа стран-членов НАТО, находясь вне этого военно-политического блока. При этом учитывая тот фактор, что часть соседей Украины состоит в Северноатлантическом альянсе и, соответственно, оружие, личный состав и военная техника этих стран принадлежат НАТО.

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— Это не так. Дело в том, что НАТО не запрещает странам участвовать в любых других военных блоках. В США есть союзники, находящиеся вне рамок НАТО, таких стран 17, — объяснил он.

По его словам, не существует войск НАТО, которые принадлежат самому Северноатлантическому альянсу, так как все армии принадлежат национальным государствам, которые входят в военно-политический блок.

— Всеми армиями управляет их руководство страны… Но в каждой армии есть компонент, который административно подчиняется государству, — сказал Жданов.

Военный эксперт объяснил, что, если, к примеру, у страны 100 тыс. человек личного состава вооруженных сил, то 20% от этих войск может входить в блок НАТО.

— Это значит, что административно эти войска подчиняются руководству этой страны, входят в состав вооруженных сил этой страны, но оперативно они подчинены командованию НАТО, главной штаб-квартире в Европе. Если НАТО собирается проводить какую-то военную операцию и им надо собрать контингент войск, то они, в рамках этой численности, которые оперативно подчиняются НАТО, при согласии руководства страны, берут какую-то часть контингента, — сказал Олег Жданов.

Таким образом, говорит военный эксперт, Северноатлантический альянс не “отбирает” у стран их войска, а любая из стран-членов НАТО может находиться в военно-политическом союзе с другим государством, в том числе и с Украиной, который будет вне рамок Альянса. При этом в случае задействования страны-участника НАТО в другом военно-политическом союзе, этим государством не может быть задействована ст. 5 устава Альянса.

— Кстати, мы, в 2014 или 2015 году, имели попытку по оформлению статуса союзника с Соединенными Штатами вне рамок НАТО, — добавил Жданов.

Он привел пример, что одним из таких союзников США вне рамок Альянса является Афганистан.

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