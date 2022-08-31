Август, 31 в 20:00

Украина может иметь военно-политические союзы с любыми странами-членами НАТО, не входя при этом в сам Северноатлантический альянс.

Об этом полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем Youtube канале.

Его спросили, может ли Украина иметь союзников из числа стран-членов НАТО, находясь вне этого военно-политического блока. При этом учитывая тот фактор, что часть соседей Украины состоит в Северноатлантическом альянсе и, соответственно, оружие, личный состав и военная техника этих стран принадлежат НАТО.

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— Это не так. Дело в том, что НАТО не запрещает странам участвовать в любых других военных блоках. В США есть союзники, находящиеся вне рамок НАТО, таких стран 17, — объяснил он.

По его словам, не существует войск НАТО, которые принадлежат самому Северноатлантическому альянсу, так как все армии принадлежат национальным государствам, которые входят в военно-политический блок.

— Всеми армиями управляет их руководство страны… Но в каждой армии есть компонент, который административно подчиняется государству, — сказал Жданов.

Военный эксперт объяснил, что, если, к примеру, у страны 100 тыс. человек личного состава вооруженных сил, то 20% от этих войск может входить в блок НАТО.

— Это значит, что административно эти войска подчиняются руководству этой страны, входят в состав вооруженных сил этой страны, но оперативно они подчинены командованию НАТО, главной штаб-квартире в Европе. Если НАТО собирается проводить какую-то военную операцию и им надо собрать контингент войск, то они, в рамках этой численности, которые оперативно подчиняются НАТО, при согласии руководства страны, берут какую-то часть контингента, — сказал Олег Жданов.

Таким образом, говорит военный эксперт, Северноатлантический альянс не “отбирает” у стран их войска, а любая из стран-членов НАТО может находиться в военно-политическом союзе с другим государством, в том числе и с Украиной, который будет вне рамок Альянса. При этом в случае задействования страны-участника НАТО в другом военно-политическом союзе, этим государством не может быть задействована ст. 5 устава Альянса.

— Кстати, мы, в 2014 или 2015 году, имели попытку по оформлению статуса союзника с Соединенными Штатами вне рамок НАТО, — добавил Жданов.

Он привел пример, что одним из таких союзников США вне рамок Альянса является Афганистан.