Август, 31 в 1:11

Ни украинским военнослужащим, ни военным экспертам или журналистам не следует разглашать информацию о контрнаступлении Вооруженных сил на юге Украины, поскольку это может подвергать опасности местное население.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она в очередной раз подчеркнула, что во время контрнаступления украинских Вооруженных сил в Херсонской области следует соблюдать режим информационной тишины.

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– Мы продолжаем ведение боевых действий. Укрепление своих позиций и закрепляемся на участках, на которых мы есть, стараясь не дать врагу подтянуть резервы, — сказала она.

Гуменюк пояснила, что на юге Украины происходит уничтожение логистических центров оккупантов и невозможность их для транспортного использования. Кроме того, ВСУ наносят удары по командным центрам врага, при отсутствии которых вражеское войско деморализуется.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины напомнила, что война имеет не только физическое, но и информационное измерение, которое идет параллельно и не может быть полностью заблокировано.

– Мы проводим работу со всеми военными и провозглашаем, что нельзя делать стримы, публикации и указывать свою геолокацию. От этого всего, в первую очередь, страдают те же военные… Но желание хайпануть существует не только у бойцов, но и у разного рода экспертов и журналистов, которые хотят провозгласить в первую очередь информацию, еще не подтвержденную военным командованием, — пояснила она.

Поэтому украинским военным не следует объявлять и о населенных пунктах, освобожденных из-под российского нашествия, поскольку не может быть гарантирована полная безопасность, в том числе и для мирных жителей.

Наталья Гуменюк посоветовала местным жителям юга Украины не пренебрегать мерами безопасности во время боевых действий.

– Только когда вы будете видеть абсолютную опасность, можно будет выдохнуть. Но сейчас, когда вы подпадаете под зону активных боевых действий, нужно предусмотреть и укрытие, и запас воды, и запас непортящейся пищи и предметов первой необходимости, — пояснила она.

Она добавила, что из-за наступления украинских вооруженных сил оккупанты пытаются спрятаться за мирным населением, размещая в частных домах технику и свои подразделения. Кроме того, захватчики и дальше пытаются терроризировать гражданское население: проводит фильтрационные мероприятия, выискивают неравнодушных граждан Украины, которые предоставляют ВСУ информацию о враге.