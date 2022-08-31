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Факты / Украина

ВСУ отбили попытки наступления оккупантов на четырех направлениях — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины отбили попытки наступления оккупантов на Харьковском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 31 августа, 18:00.

— На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы. Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника в направлении населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема, — говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки.

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— Враг предпринял неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел, — сообщили в Генштабе.

Оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение на Новопавловском направлении, в районе Победы, однако успеха не имели.

Также враг предпринял неудачную попытку наступления в направлении Прудянки в Харьковской области.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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