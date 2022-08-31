Август, 31 в 10:07

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов. На сегодняшний день общие потери армии РФ с начала полномасштабной войны составляют 47 900 солдат.

Генштаб Украины сообщает, что украинские военные уничтожили еще 20 танков, 18 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, две БПЛА, еще одну ПВО, три реактивных системы залпового огня и две единицы специальной техники.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 974 (+20);

боевые бронированные машины – 4 312 (+18);

артиллерийские системы – 1091 (+12);

РСЗО – 285 (+3);

средства ПВО – 152 (+1);

самолеты – 234;

вертолеты – 204 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2);

крылатые ракеты – 196;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3236 (+19);

специальная техника – 103 (+2).

Наибольшие потери враг понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.