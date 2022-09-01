ВСУ применяют тактику тысячи порезов: Подоляк о большом контрнаступлении

Август, 31 в 21:14

“Жара” начинается по всей линии фронта, то есть украинские войска будут наступать не только на юге, заявил в эфире телемарафона советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Контрнаступление в украинском понимании – это несколько иной тип войны. Это Россия ведет классический советский тип войны, когда собрали несколько тысяч и пошли, чтобы забрать полкилометра территории. Мы понимаем, что такой тип войны вести с украинской стороны – это нонсенс, – объяснил он.

Именно поэтому, по его словам, ВСУ активно привлекают HIMARS и системы MLRS — для того чтобы разрушать тыловое обеспечение, обескровливать армию РФ.

Подоляк подчеркнул, что именно таким будет контрнаступление, но не только на юге, но и на Мелитопольском и Харьковском направлениях, и особенно – на Донецко-Луганском.

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– Зачем мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1 300 км. Пусть думают, где Украина будет атаковать сегодня. Будем наступать по всему фронту и атаковать всю складскую инфраструктуру, – подчеркнул Подоляк.

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