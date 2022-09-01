Будем в военную прокуратуру жаловаться: мать за сына собирается идти во все инстанции РФ

Мать заявляет военнослужащему РФ о намерении написать в военную прокуратуру по поводу тяжелого положения сына.

– Мне нужен будет номер твоего контракта, номер роты, номер взвода. Кто у тебя прикреплен к части, в каких войсках служишь, командира части я нашла. А завтра сможешь позвонить? Завтра буду писать заявление, поеду в понедельник в Пономарь, мы будем отправлять в военную прокуратуру, подавать жалобу. Буду писать в комитет матерей, потом буду писать Малькову по правам человека. Везде, – говорит мать.