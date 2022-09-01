Сентябрь, 01 в 17:20

В селе Здвижовка Бучанского района на прежних позициях армии РФ обнаружили еще одно тело убитого россиянами гражданского.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. Мужчине завязали руки, надели на голову чехол и казнили.

— Примерный возраст погибшего 40-50 лет. На шее и туловище обнаружены повреждения. Убитый был одет в высокие сапоги, имел при себе часы марки Seiko. Если вы узнали вещи и имеете информацию о погибшем, прошу сообщать в полицию, — отметил он.

По словам Небитова, в Здвижовке полиция Киевщины уже обнаружила и осмотрела более 16 убитых российскими военными мирных жителей.

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Напомним, что недавно в Харьковской области изъяли останки человека со связанными руками. Тело погибшего в спецодежде обнаружили местные жители.

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Фото: Андрей Небитов