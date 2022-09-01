Сентябрь, 01 в 17:09

В Вооруженных силах Украины не спешат называть освобожденные от российских оккупантов населенные пункты, чтобы не навредить мирным людям.

Ведь такие места могут опять оказаться под авиационными и артиллерийскими ударами врага. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она объяснила, что Генштаб сможет назвать такие населенные пункты только после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, зачищены от остатков оккупантов, а украинские войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить местное население от вражеских обстрелов.

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Если это сделать раньше, то это может быть очень большой и даже роковой ошибкой.

В июле министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ освободили более 1 тыс. городов и сел от российских захватчиков. Но под оккупацией все еще находится более 2 тыс. населенных пунктов.