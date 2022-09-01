Сентябрь, 01 в 15:57

В Киевской, Львовской и Днепропетровской областях средняя стоимость аренды квартир в последнюю неделю августа выросла на 5-10% по сравнению с началом месяца.

Об этом сообщили в аналитической службе OLX Недвижимость.

— В августе на OLX Недвижимость наиболее активно искали жилье в аренду в Киевской (около 130 тыс. поисков), Львовской (95 тыс. поисков) и Днепропетровской (63 тыс. поисков) областях. Интересно, что средняя стоимость аренды квартир в этих регионах на последней неделе августа по сравнению с началом месяца выросла на 5-10% в зависимости от региона и количества комнат, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего подорожали трехкомнатные квартиры во Львовской области — на 14%. В Днепропетровской области цена однокомнатных и двухкомнатных квартир не изменилась.

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В то же время, в Киевской области на однокомнатные квартиры ценник вырос всего на 350 грн, а вот на двух- и трехкомнатные – в среднем на 1 тыс. грн.

Согласно данным OLX Недвижимость, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в последнюю неделю августа в Днепропетровской области составляет 7 143 грн/месяц, двухкомнатной – 9 620 грн/месяц, трехкомнатной – 12 809 грн/месяц.

В Киевской области однокомнатную квартиру можно арендовать за 6 854 грн/месяц, двухкомнатную и трехкомнатную — за 9 600 грн/месяц и 13 511 грн/месяц соответственно.

Снять однокомнатную квартиру во Львовской области будет стоить в среднем 12 057 грн/месяц, а двухкомнатную и трехкомнатную — 14 759 и 17 651 грн/месяц.